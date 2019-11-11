Число безработных россиян выросло на 0,5% за неделю

Число безработных россиян выросло на 0,5% с 30 октября по 6 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Так, количество безработных составило 647,68 тысячи человек.

Рост численности безработных был зафиксирован в 64 регионах. Больше всего их стало в республиках Калмыкия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, в Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, а также в Астраханской, Курганской, Челябинской областях.

Отмечается, что 6 ноября уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения.

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