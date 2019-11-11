Победители конкурса «Лидеры России» готовят к реализации новые проекты

Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», посвященной проработке навыков управления социальными проектами. В рамках встречи участники предложили 36 новых проектов, лучшие из которых будут реализованы клубом Лидеров России «Эльбрус» в 2020 году.

Мероприятие состоялось в рамках ежеквартальных встреч клуба «Эльбрус». На встрече участники получили методологию и практические инструменты для реализации своих социальных инициатив, обсудили критерии успешности и достижения целей своих проектов, а также подготовились к их защите на ежегодном собрании Клуба, которое состоится в конце ноября.

По словам Татьяны Дьяконовой клуб «Эльбрус» – это сообщество победителей конкурса «Лидеры России» и основная его идея – делать мир рядом с собой лучше. Участнии клуба реализуют проекты, направленные на социальные улучшения жизни людей.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей могло участвовать в наших проектах. Сейчас в портфеле клуба 8 активных проектов и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их, поддерживая друг друга, потому что сообщество победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» – это очень устойчивые горизонтальные связи. Более 20 тысяч человек за прошлый год приняли участие в наших проектах.

Один из них – «Уроки лидерства», где победители, финалисты конкурса управленцев, приходят в школы, приезжают в летние лагеря, чтобы рассказать про лидерство и личным примером показать, как они проходили этот путь. Очень приятно, когда дети после урока не отпускают, хотят задать вопросы, получить совет – это ценно. Лидер – это тот человек, который берет на себя ответственность за то, чтобы мир стал лучше. Сегодня в клубе 226 человек, мы также привлекаем к нашем активностям 600 финалистов и около 6 тысяч полуфиналистов конкурса – это те агенты изменений, которые в каждом уголке нашей страны стараются сделать мир лучше», - прокомментировала председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.