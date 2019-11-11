Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей

Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов Антон Силуанов.

По словам министра, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и его можно признать удачным.

Силуанов отметил, что список профессий достаточно широкий.

Он добавил, что принято решение в следующем году распространить нововведение с налогообложением самозанятых россиян на все регионы России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал Силуанова в этом вопросе.

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