Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей
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Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов Антон Силуанов.
По словам министра, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме и его можно признать удачным.
Силуанов отметил, что список профессий достаточно широкий.
Он добавил, что принято решение в следующем году распространить нововведение с налогообложением самозанятых россиян на все регионы России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал Силуанова в этом вопросе.
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