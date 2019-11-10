Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
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Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей. Об этом сообщает AP News.
Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе.
Такое заявление Рухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.
Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.
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