Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей. Об этом сообщает AP News.

Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе.

Такое заявление Рухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.

Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.

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