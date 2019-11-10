Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине
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Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщают «Украинские новости».
В организации отметили важность проведения данной реформы, а также добавили, что она позволит фермерам покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, земельная реформа должна обеспечить доступ к кредитам украинским фермерам.
Также, по мнению представителей Всемирного банка, принятие реформы даст владельцам земли возможность получать «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».
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