Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщают «Украинские новости».

В организации отметили важность проведения данной реформы, а также добавили, что она позволит фермерам покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, земельная реформа должна обеспечить доступ к кредитам украинским фермерам.

Также, по мнению представителей Всемирного банка, принятие реформы даст владельцам земли возможность получать «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».

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