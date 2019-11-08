В Германии призывают защитить «Северный поток — 2» от санкций США

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Депутаты бундестага призывают принять меры для защиты от санкций США европейские компании, которые участвуют в российском проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение партии «Альтернатива для Германии» к Федеральному правительству страны.

Как отмечается, депутаты также призывают в случае негативного влияния санкций выделить финансовые средства из Банка развития Германии, чтобы не произошло удорожания и задержек проекта.

А также парламентарии просят правительство не позволят США оказывать на него давление.

«Они хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, Германии и Европе», — говорится в сообщении.

По словам депутатов, политика США не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые выступают сами американцы, и является неприемлемым актом агрессии.

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