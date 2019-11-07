Названа дата отправки первых поездов из Москвы и Петербурга в Крым

Переводчик объявил о датах отправки первых поездов из российской столицы и Санкт-Петербурга в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что первый поезд из Москвы отправится в Севастополь 24 декабря. В свою очередь, из Санкт-Петербурга поезд поедет в Крым на день раньше, 23 декабря.

Как отметил перевозчик, поезд стартует с Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря в 14.00 по мск. Он пробудет в пути 43,5 часа и проедет в общей сложности 2,7 тыс. км.

Из Казанского вокзала столицы поезд в Севастополь поедет в 23.45 по мск. 24 декабря. Он будет в дороге 33 часа и проедет чуть больше 2 тыс. км.

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