Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что законопроект предусматривает обязательное письменное волеизъявление человека о том, переходит он на электронную трудовую или остается с бумажной.

Так возможность автоматического перехода на электронный тип документа не будет существовать. Уточняется, что данные трудящихся планируют поместить в общую базу данных ПФР.

Кроме того, у россиян будет существовать возможность принят решение о получении электронного типа трудового документа, однако осуществить обратный переход к бумажному варианту будет невозможно.

По данным СМИ со ссылкой на источник, такое решение связано с позицией Главного правового управления президента (ГПУ).

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