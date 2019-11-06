МВФ прогнозирует рост европейской экономики в 2019 году на 1,4%

Рост европейской экономики снизится в 2019 году до 1,4% с 2,3%. Такой прогноз представлен в обновленном докладе для европейских стран Международного валютного фонда Regional Economic Outlook (REO).

Это самый низкий рост с 2013 года, отмечает фонд. К 2020 году будет умеренное восстановление экономики, и рост в Европе составит 1,8%, считают в МВФ. В 2021-м году — 1,9%.

В сравнении с апрельским докладом МВФ прогноз улучшен на 2019 и 2021 год на 0,1%, на 2020 год сценарий роста ВВП еврозоны не менялся. Как указывает фонд, ключевым риском в ближайшее время для стран ЕС остается Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) без сделки.

Странам «с достаточным фискальным пространством» следует принять фискальные меры, которые могут повысить потенциал экономического роста, считают в МВФ.

«Жизненно важной остается и активизация структурных реформ, чтобы запустить рост производства и решить долгосрочные проблемы, такие как демография», — говорится в докладе.

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