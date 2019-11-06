МВФ не верит в экономический рост России в 2%

В 2019 году экономика России покажет рост в 1,1%, следует из ноябрьского регионального доклада Международного валютного фонда для европейских стран Regional Economic Outlook (REO).

Такие же данные содержались в октябрьском докладе фонда по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).

Прогноз по темпам роста российской экономики пересмотрен с апрельского в сторону понижения на 0,5%.

По данным МВФ, российский ВВП в 2020 году увеличится на 1,9%, в 2021 — на 2%.

Как сообщал фонд, в 2018 году российская экономика рекордно выросла на 2,3%.

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