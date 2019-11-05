Песков напомнил о необходимости обнуления претензий РФ и Украины по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности России и Украины по газу невозможны, пока не прекратятся судебные претензии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выдвижение каких-либо жалоб в суде блокирует возможность достижения договоренностей между странами.

Песков также добавил, что после изложения российским лидером своего взгляда по данному вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Позиция президента остается прежней.

До этого Путин в Венгрии заявил, что России и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. Он также добавил, что «Газпром» готов поставлять газ украинской стороне по сниженным ценам. Лидер призвал обнулить взаимные претензии «Газпрома» и Украины.