Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»

Центральный Банк России выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В общей сложности выпущено три тысяч серебряных монет номиналом в три рубля, а также 450 тыс. в обычном исполнении и 50 тыс. — в цветном монет из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.

Монеты с изображением Деда Мороза пополнят серию «Российская (советская) мультипликация».

ЦБ также выпустил три тысячи серебряных монет «Ростехнадзор» номиналом в 1 рубль.

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