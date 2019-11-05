Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»
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Центральный Банк России выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». Об этом сообщается на сайте регулятора.
В общей сложности выпущено три тысяч серебряных монет номиналом в три рубля, а также 450 тыс. в обычном исполнении и 50 тыс. — в цветном монет из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.
Монеты с изображением Деда Мороза пополнят серию «Российская (советская) мультипликация».
ЦБ также выпустил три тысячи серебряных монет «Ростехнадзор» номиналом в 1 рубль.
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