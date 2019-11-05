70% российских компаний не платят за вывоз мусора

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил, что неуплата со стороны юридических лиц за вывоз отходов составляют 65–70%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При этом он отметил, что со стороны физических лиц ситуация является более оптимистичной — здесь уровень неплатежей за вывоз мусора составляет от 20 до 35%.

Отсутствие изменений со стороны юрлиц серьезно настораживает оператора.

По словам Буцаева, в таком случае стоит ужесточить ответственность компаний.

Также он предлагает заняться поиском иных форм работы с юридическими лицами в плане заключения документов, поскольку сейчас бизнес не испытывает особого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами.

Глава сказал, что не ясно, куда некоторые компании направляют свой мусор, при этом оплата за это ложится на население.