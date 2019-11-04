Прокуратура получит дело о налоговых декларациях Трампа

Федеральный апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что налоговые декларации президента США Дональда Трампа могут быть переданы государственным следователям по уголовным делам, сообщает Associated Press.

В решении суда говорится, что оно касается исключительно вопроса о праве прокуратуры требовать личные финансовые записи Трампа во время его пребывания в должности. Отмечается, что суд не рассматривал вопрос об иммунитете президента страны от уголовного преследования.

Прокуратура ранее добивалась обнародования налоговых деклараций Трампа с целью изучения их на предмет нарушения законодательства.

Адвокаты президента заявили о намерении обжаловать решение суда.

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