Фондовый рынок США показывает заметный рост

Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что изменения происходят на фоне ожиданий улучшения отношений между США и Китаем. Также финансовый рынок надеется, что «торговая война» между странами придет к своему завершению.

Уточняется, что на 15.43 мск фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) возрастает на 0,44%, до 27379,5 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — до 8202,25 пункта, поднявшись на 0,55%.

Кроме того, на 0,44% также увеличивался индекс широкого рынка S&P 500 до 3076,88 пункта.

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