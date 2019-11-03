Трамп анонсировал соглашение по первому этапу торговых договоренностей с Китаем
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Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящим подписании соглашения, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, передает ТАСС.
«Где-то в США», — сказал Трамп о месте подписания соглашения.
Об этом он сообщил журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка.
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