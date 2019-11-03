Названа платформа размещения акций Saudi Aramco

Публичное размещение акций нефтяной государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco пройдет на национальной бирже Tadawul. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что листинг пройдет на основном рынке Tadawul, а предложение будет состоять из продажи части принадлежащих государству акций.

Уточняется, что окончательную цену и объем размещения объявят по завершении формирования заявок инвесторов. К участию в листинге будут допущены квалифицированные индивидуальные и институциональные инвесторы.

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