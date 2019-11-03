Названа платформа размещения акций Saudi Aramco
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Публичное размещение акций нефтяной государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco пройдет на национальной бирже Tadawul. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что листинг пройдет на основном рынке Tadawul, а предложение будет состоять из продажи части принадлежащих государству акций.
Уточняется, что окончательную цену и объем размещения объявят по завершении формирования заявок инвесторов. К участию в листинге будут допущены квалифицированные индивидуальные и институциональные инвесторы.
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