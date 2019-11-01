«Аэрофлот» зафиксировал снижение стоимости авиакеросина, цены остаются высокими

«Аэрофлот» зафиксировал снижение средней цены керосина, начиная с июня текущего года.

Об этом сообщил крупнейший российский авиаперевозчик сообщил в финансовой отчётности за девять месяцев этого года.

«Снижение средней цены керосина для ПАО «Аэрофлот» по сравнению с 2018 годом наблюдается на ежемесячной основе с июня 2019 года, - говорится в сообщении компании. - Этому способствует динамика стоимости нефти и курса, при этом цены на керосин по-прежнему остаются высокими».

Как итог в третьем квартале «Аэрофлот» снизил расходы на топливо на 6,1% и расходы на лизинг на 7,2% в годовом выражении. Это стало положительным фактором в стабилизации квартальной прибыли компании, наряду с благоприятным курсом валют.

По итогам третьего квартала чистая прибыль перевозчика по РСБУ сократилась на 6%, до 21,37 млрд. рублей, выручка выросла на 4,4%, - до 169, 3 млрд.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 7,25 млрд рублей против 15,63 млрд рублей годом ранее, выручка выросла на 11%, до 422,16 млрд.

По итогам I полугодия «Аэрофлот» зафиксировал чистый убыток в размере 14,1 млрд рублей.

В августе авиакомпания сообщала, что в мае 2019 года впервые с 2017 года отметила снижение стоимости керосина в годовом выражении.