Путин назвал абсурдом газовый вопрос между Украиной и Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что России и Украине стоит обнулить взаимные претензии по газовому спору, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что попытки решить через суды вопрос с российским концерном — это абсурд.

Лидер также отметил, что «Газпром» не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании.

«Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — сказал Путин.

Он призвал обнулить все требования с обеих сторон.

С данным заявлением он выступил после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.