Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит

Секретариат АТЭС поддержал решение властей Чили отказаться от саммита из-за массовых протестов в стране, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии.

Секретариат также поблагодарил Чили за предпринятые усилия на протяжении года, включая приоритетное внимание к участию женщин и малого бизнеса в экономике.

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