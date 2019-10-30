Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит
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Секретариат АТЭС поддержал решение властей Чили отказаться от саммита из-за массовых протестов в стране, передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии.
Секретариат также поблагодарил Чили за предпринятые усилия на протяжении года, включая приоритетное внимание к участию женщин и малого бизнеса в экономике.
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