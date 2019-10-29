Законопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети

Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изначально проект подразумевал подключение россиян к системе так называемого «гарантированного пенсионного плана» (ГПП) в принудительном порядке, однако позже было принято решении о добровольном подключении. Это можно будет сделать через сайт госуслуг.

Согласно положениям, участники схемы могут по своему усмотрению устанавливать и изменять размер пенсионных взносов. Также предусмотрена приостановка уплаты добровольных пенсионных взносов.

Граждане смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд для формирования своего ГПП , а также устанавливать размер взносов в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

Планируется, что систему запустят в 2021 году.

До этого новую систему пенсионных накоплений представили ЦБ и Минфин.