Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве

Росстат опубликовал во вторник данные о жилищном строительстве за период январь-сентябрь 2019 года.

Начиная с августа 2019 г., данные о жилищном строительстве приводятся с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, которые ранее не учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В январе-сентябре 2019 г. введено в эксплуатацию 638,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 636,0 тыс. – без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 48,9 млн кв. метров (из них 48,6 млн кв. метров – без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 106,9% к соответствующему периоду предыдущего года). В январе-сентябре 2018 года было введено 45,5 млн кв. метров жилья, 98,0% к январю-сентябрю 2017 года.

В январе-сентябре 2019 г. населением построено 181,8 тыс. жилых домов (из них 178,9 тыс. – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 25,3 млн кв. метров (из них 25,0 млн кв. метров – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 111,4% к январю-сентябрю 2018 года).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 11,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве – 7,4%, Краснодарском крае – 5,9%, Ростовской области – 3,7%, Республике Татарстан – 3,6%, Ленинградской области – 3,4%, Республике Башкортостан – 3,2%, Свердловской области – 2,4%, Воронежской области – 2,3%, Санкт-Петербурге – 2,2%, Новосибирской области – 2,1%, Нижегородской области – 2,0%. В указанных субъектах Российской Федерации построена половина общей площади жилья, введенной в России.

При значительных объемах жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в январе-сентябре 2019 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. в Санкт-Петербурге – на 24,9%, Ленинградской области – на 19,6% и Московской области – на 9,6%.

Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – 51,7%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Забайкальском и Камчатском краях, Мурманской области – от 91,6% до 97,9%, в Еврейской автономной области – 100%.