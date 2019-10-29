Стало известно условие для договоренностей РФ и Украины по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает возможным достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом информирует ТАСС.

Он отметил, что Россия изложила свою позицию на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу, которые состоялись недавно.

Представитель Кремля добавил, что каким-либо судебным претензиям не место на повестке дня, если имеется желание прийти к консенсусу.

До этого Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу.