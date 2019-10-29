Торговым сетям массово отказывают в продлении лицензии на продажу алкоголя

Крупные торговые сети получают отказы в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Сообщается, что причиной отказов стали поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», вступившие в силу с января 2019 года. По новым правилам лицензию можно приостановить, если у сети есть неоплаченные штрафы в сфере оборота спиртного.

По заявлению источника, в Москве и Подмосковье ежемесячно получают около 15 отказов в выдаче лицензии, в регионах эта цифра еще выше.

В сложившейся ситуации сети вынуждены приостанавливать продажу спиртного на длительные сроки и терять значительную часть прибыли.

Минпромторг обещает решить проблему новыми поправками к законодательству, однако этот процесс может затянуться.

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