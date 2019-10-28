Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по телефону транзит газа через Украину, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что обсуждение состоялось в рамках проводимой в Брюсселе трехсторонней министерской встречи Россия – ЕС – Украина.

«Состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», — говорится в сообщении.

Путин также проинформировал Меркель об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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