Глава Якутии пообещал решить проблемы обманутых дольщиков за 2 года

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения ряда проблемных домов в республике, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года», - сказал Николаев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов в Якутии находятся 15 домов. По словам Говоруна, в ноябре должен быть определен механизм восстановления прав первых четырех домов. Набсовет Фонда защиты прав дольщиков после соответствующей оценки должен принять решение о завершении строительства или выплате компенсаций. Средства на это выделены из регионального и федерального бюджетов и компенсационного фонда.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства создан правительством с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Он занимается решением проблем обманутых дольщиков и ведением фонда из средств застройщиков, которые должны гарантировать права граждан. В 2019 году правительством фонду предоставлено 16 млрд рублей. Также запланировано выделение из федерального бюджета дополнительных средств в размере 16,5 млрд рублей.