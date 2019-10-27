Экс-посол Австрии рассказал, что нужно для отмены антироссийских санкций

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Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр рассказал, что является основным условием для отмены санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бауэр заявил, что для прекращения действия антироссийских санкций необходимо, чтобы за это выступила группа стран ЕС.

Экс-посол также отметил, что получить поддержку большинства в Евросоюза за пошаговую отмену санкций пока не удалось. Он добавил, что введение ограничительных мер недовольны в Италии, а также частично представители промышленного сектора в Германии, но подчеркнул, что не вредят США.

«В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними - и тому, кто это скажет», — сказал Бауэр.

По его мнению, санкции оказали и благоприятный эффект на экономику России тем, что способствовали увеличению оборота производимой в стране продукции.

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