В Германии считают невозможным обеспечение энергобезопасности без участия России
Глава Восточного комитета немецкой экономики Майкл Хармс считает, что нельзя политизировать экономическое сотрудничество.
«Нам абсолютно не кажется, что мы зависим от России. Как я уже сказал, это рыночные решения, которые осуществляют компании не по каким-то политическим соображениям, а по соображениям цены, качества сырья и надежности поставок.
Я думаю, задача политиков – составить четкие и долгосрочные правовые рамки, в рамках которых компании самостоятельно должны принимать основанные на рыночных механизмах решения.
И я думаю, чем больше мы политизируем этот вопрос, тем больше это ведёт к уничтожению рынка, и это очень плохо и не соответствует всей нашей системе.
Американский министр энергетики как-то сказал, что «мы продаем не только газ, мы продаем свободу». Конечно, вопрос очень-очень спорный, опять же, рынок должен здесь решать, и если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны строить ее вместе с Россией», — сказал Хармс.