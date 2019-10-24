Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка провели спецоперацию, в ходе которой был задержан мужчина, действовавший под псевдонимом «Антон 2131». Он живет в Волгограде и является сотрудником ООО «НСВ» («Национальная служба взысканий»).

Задержанный был доставлен в полицию, против него открыли уголовное дело по факту незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что кредитная организация прекратит сотрудничество с коллекторским агентством «НСВ» по причине утраты доверия.

Кроме того, банк займется проверкой системы защиты персональных данных.

До этого Сбербанк назвал виновного в утечке данных сотрудника.