Путин пошутил насчет занятого Россией места в рейтинге Doing Business

Российский лидер Владимир Путин с юмором отреагировал на повышение позиции России в рейтинге Doing Business, где она заняла 28 место, сообщает ТАСС.

До этого 28 строчку рейтинга занимал Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», — произнес Путин.

Шутка прозвучала из уст президента на саммите Россия — Африка.

Уточняется, что при составлении рейтинга Всемирный банк учитывал три российских реформы: ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, защита миноритарный инвесторов и упрощение налоговых условий за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. В прошлом году Россия заняла в нем 31 место из 190.

До этого Орешкин оценил результаты рейтинга Doing Business.