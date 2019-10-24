Подозреваемый в хищении данных клиентов банков задержан
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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, передает РИА «Новости».
Как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации.
По предварительным данным, мужчина является сотрудником службы взысканий. Также известно, что мужчина проживал в Волгограде. Подозреваемый действовал под псевдонимом. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.
Уголовное дело возбуждено по ст. «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
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