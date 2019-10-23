Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд

Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Так, переселенцам на подконтрольную часть Украины не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд грн ($323,9 млн). По словам омбудсмена, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством страны.

Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тыс. грн ($1,24 тыс.).

Она добавила, что общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, которые находились на учете в органах пенсионного фонда в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн ($1,244 млрд).

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