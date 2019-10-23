Глава «Росатома»: Африка нуждается в российских атомных технологиях

Страны Африки нуждаются в российских атомных технологиях. Именно они могут стать залогом социально-экономического развития континента и решением его системных проблем. Об этом в ходе форума «Россия – Африка» заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«На наш взгляд, именно на африканском континенте эта востребованность наиболее остра. Действительно, есть исторические противоречия между Севером и Югом: в уровне жизни людей, в уровне образования, в развитии технологий и отраслей промышленности. Они наиболее остро чувствуются именно на африканском континенте», - сказал Лихачев.

Кроме того, в Африке «остро чувствуется» глобальная несправедливость, касающаяся доступности медицинских услуг, социального обеспечения и бюджетного наполнения, отметил глава российской компании.

Именно поэтому проблемы африканского континента «требуют незамедлительных решений, содействия правительствам и лидерам государств в решении этих проблем».

«Нам кажется, что именно наши технологии в наибольшей мере комплексно отвечают на существующие сегодня вызовы. В первую очередь, конечно, это энергообеспеченность. Богатейший с точки зрения минеральных запасов континент сегодня энергодефицитен. Мы знаем примеры стран, где этот дефицит действительно имеет катастрофический характер», - отметил Лихачев.

Кроме того, речь идет о содействии в вопросах, связанных с продовольствием, обеспеченностью пресной водой, социальными пакетами и медицинскими услугами.

«Мы хотим играть более заметную роль, мы готовы предложить целому ряду стран наши комплексные решения», - подчеркнул Лихачев.

При этом не только Африка нуждается в российских технологиях, но и у России есть потребность делиться ими.

«Мы не просто обладаем ядерными технологиями, мы сегодня делаем все, чтобы повысить роль атомных технологий в технологическом ландшафте будущего… Светлое будущее ядерных технологий невозможно построить только в одной стране или даже только в одном континенте. Мы объективно нуждаемся в расширении применения наших технологий», - заключил Лихачев.