Танкер «Афрамакс» спустят на воду в ближайшее время

Первый гигантский танкер типа «Афрамакс» будет спущен на воду в самое ближайшее время, работы по его строительству находятся в завершающей стадии, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роснефти».

Танкер будет носить имя «Владимир Мономах».

«Такой тип танкера называют «зеленым», он может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде», - отметили в пресс-службе.

В портфеле судоверфи «Звезды» уже 12 заказов на такие суда.

Отмечается, что судно спроектировано с соблюдением экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

Длина будущего танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

«Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Головное судно из серии танкеров класса «Афрамакс» было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре прошлого года в присутствии Владимира Путина.

Серия танкеров «Афрамакс» включает 12 судов; изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на будущий год.