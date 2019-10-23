Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Как отмечается, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение и утверждение Верховной раде.

Целью проекта является отменить госмонополию на производство спирта, а также помочь детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

При этом, субъекты страны смогут заниматься производством спирта при условии получения необходимой лицензии.

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