Стало известно, сколько лотерейных выигрышей не забрали россияне

Названа сумма невостребованных россиянами выигрышей в лотерею. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что жители России не забрали выигрышей на сумму 2,8 млрд рублей. 91% невостребованных выигрышей — суммы менее 150 рублей, а более 8% от общей суммы — выигрыши до 999 рублей.

Самым большим оставленным выигрышем стала сумма в 10 млн рублей.

Уточняется, что потеря лотерейного билета является наиболее распространенной причиной того, что за выигрышем никто не приходит. Также заявляется, что отношение к выигрышу напрямую зависит от благосостояния человека.

По данным СМИ, если победитель не приходит за деньгами в течение шести месяцев, то средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. После этого они уходят в бюджет.

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