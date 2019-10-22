Сечин представил индийскому бизнесу перспективные российские проекты

22 октября на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась встреча главы «Роснефти» Игоря Сечина с индийской делегацией во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом.

В состав индийской делегации вошли представители государственных структур и деловых кругов Индии, в том числе: Председатель Совета директоров компании ONGC Шаши Шанкар, Директор ONGC Videsh А.К. Гупта, Директор Bharat Petroleum Лалит Уоттс, а также представители руководства сталелитейных компаний Tata Steel, Steel Authority of India Limited, JSW и угледобывающей Coal India Limited.

Деловой визит прошел в развитие договоренностей, достигнутых между Президентом РФ Владимиром Путиным и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Роснефть» развивает интегральный формат взаимодействия с индийскими партнерами. В основе нашей совместной работы лежит доверие, учет взаимных интересов и долгосрочные перспективы. Работа идет по всей технологической цепочке – от добычи и переработки нефти до нефтехимии и реализации нефтепродуктов. Надеюсь, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс дружбе между нашими странами», - отметил в своем выступлении Игорь Сечин.

В развитие договоренностей, достигнутых в сентябре во время визита делегации «Роснефти» в Индию, стороны рассмотрели перспективы совместного участия в проекте «Восток Ойл».

«Восток Ойл» обладает масштабной ресурсной базой. В перспективе будет создан новый кластер мирового уровня», - заявил Игорь Сечин.

Проект «Восток Ойл» включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Кластерный подход к освоению этих месторождений позволит максимально эффективно реализовать их добычной потенциал и обеспечит значительную синергию.

Важнейшую роль в создании современного ледового и танкерного флота в России играет судоверфь «Звезда» - первый центр высокотехнологичного судостроения в России и одна из ведущих верфей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время визита индийская делегация ознакомилась с ходом строительства «Звезды» и посетила ее ключевые производственные объекты, включая Сухой док и достроечный стапель, где в настоящее время ведется сборка первых двух судов: судна снабжения и танкера класса «Афрамакс», строительство которого находится в завершающей стадии. Всего на верфи в настоящее время строится 8 судов: 4 судна снабжения и 4 судна класса «Афрамакс».

Сотрудничество Роснефти с индийскими компаниями приносит стратегическую стабильность и надёжные прибыли обеим сторонам и становится одним из ключевых факторов, формирующих Евразийское пространство, отметил экономист Михаил Делягин.

«Роснефть» вошла в капитал Вадинарского НПЗ и закрепилась на самом быстро растущем и перспективном рынке нефтепродуктов мира - индийском. При этом индийские компании вошли в капитал Ванкорского месторождения - одного из самых успешных проектов в портфеле «Роснефти», — констатировал он. — Сотрудничество «Роснефти» с индийскими компаниями приносит стратегическую стабильность и надёжные прибыли обеим сторонам и становится одним из ключевых факторов, формирующих Евразийское пространство. Возможное участие Индии в проекте «Восток ойл»,объединяющем уникальные месторождения Ванкорского кластера и новые сверхперспективные участки с колоссальной ресурсной базой, придаст сотрудничеству еще большую динамику»

«Проект позволит загрузить СМП и реализовывать качественную нефть на рынках Азии и Европы со значительной премией по сравнению с Brent. Конкурентным преимуществом проекта, безусловно, является наличие у «Роснефти» собственного флота и возможности его расширения благодаря уникальным производственным мощностям судоверфи «Звезда», где в рекордные сроки строятся сверхсовременные танкеры. Первый «Афрамакс», судя по сообщению Компании, находится уже в завершающей стадии строительства», — резюмировал эксперт.