В МИД России оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной

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Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Украина пока не подавала сигналов относительно возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руденко напомнил, что летом текущего года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.

«К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было», — сказал Руденко.

При этом он отметил, что Зеленский назвал тогда странным отсутствие авиасообщения между странами.

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