В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Так, в 2019 году спрос на бензин с января по сентябрь уменьшился практически на 1%.

Отмечается, последнее подобное падения этого показателя случалось в 2015 году. В тот период времени спрос на бензин сократился на 1,9%.

По мнению экспертов, сокращение в 1% является серьезным для топливного рынка.

При этом в Министерстве энергетики заявили, что не зафиксировали большого сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году. В ведомстве уведомили, что ситуация на данный момент стабильная.