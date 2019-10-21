Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредправления банка Анатолия Попова.
Как отмечается, снижение ставки произойдет в случае готовности застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.
«В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках», — сказал Попов.
Самая низкая ставка будет предложена по программе господдержки для семей с детьми.
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