Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредправления банка Анатолия Попова.

Как отмечается, снижение ставки произойдет в случае готовности застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

«В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках», — сказал Попов.

Самая низкая ставка будет предложена по программе господдержки для семей с детьми.

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