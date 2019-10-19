Медведев оценил выгоду «Турецкого потока» для Европы

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о выгодности проекта морского газопровода «Турецкий поток» для всей Европы, передает ТАСС.

Заявление по этому поводу он сделал в ходе выступления в народной скупщине Сербии.

Медведев считает, что данный проект выгоден для всех европейских стран.

Также премьер оценил прокладку участка «Турецкого потока» через Сербию.

«Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет», — отметил в этой связи Медведев.

При этом он выразил надежду, что газопровод построят к началу 2020 года.

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