Медведев оценил выгоду «Турецкого потока» для Европы
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о выгодности проекта морского газопровода «Турецкий поток» для всей Европы, передает ТАСС.
Заявление по этому поводу он сделал в ходе выступления в народной скупщине Сербии.
Медведев считает, что данный проект выгоден для всех европейских стран.
Также премьер оценил прокладку участка «Турецкого потока» через Сербию.
«Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет», — отметил в этой связи Медведев.
При этом он выразил надежду, что газопровод построят к началу 2020 года.
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