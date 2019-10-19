«Роснефть» вошла в тройку лучших работодателей РФ в мировом рейтинге Forbes

Семь российских компаний оказались в составленном журналом Forbes рейтинге 500 лучших работодателей мира (The World's Best Employers).

«Норникель» занял в рейтинге 36 место, Московская — 138 место, «Роснефть» оказалась на 207-м месте. 311-ю строчку заняла Объединенная авиастроительная корпорация, а 380-е — «Северсталь». На 437-м месте расположилась компания «Русгидро».

Таким образом, среди российских нефтегазовых компаний лучшей, по мнению Forbes, оказалась «Роснефть» «Газпром» в список не вошёл вовсе.