Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Москва может отказать Минску в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает «Интерфакс».

«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту) может и не будет», — сказал Силуанов.

При это он отметил, что в целом сейчас продолжается отработка «дорожной карты» актуализации Союзного договора России и Белоруссии.

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