Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что если на Украине не появится независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора до к 1 января 2020 года, Украине придется согласиться на продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.

Миллер также отметил, что в данный момент этот вопрос обговаривается с украинскими коллегами.

Также глава «Газпрома» добавил, что важно понять, согласно какому законодательству возможно заключить новый договор по транзиту с Украиной, поскольку план Украины о переходе на европейское законодательство — процедура, требующая большого количества времени.

До этого «Нафтогаз» не согласился на продление старого контракта на транзит газа.