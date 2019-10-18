Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, согласно которому предусмотрен постепенный отказ от пластиковых пакетов в магазинах с их запретом в перспективе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что целью данной инициативы является снижение пагубного влияния на окружающую среду, а также сведение к минимуму ее загрязнения пластиком.

Минприроды в этом свете предлагает использовать механизмы «замкнутой экономики» и перерабатывать пластик.

Уточняется, что первой мерой стала отмена бесплатной раздачи пакетов, сделанных из пластика. Крупные магазины начали продавать их стали отдельно, в связи с чем спрос на них понизился.

Однако сейчас главной задачей является поиск им замены. Среди возможных вариантов имеются пакеты из бумаги, из так называемого биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки.