Реальные доходы россиян выросли на 3%
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Реальные располагаемые доходы россиян выросли за III квартал 2019 г., сообщает ТАСС.
Согласно данным Росстата, доходы выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За девять месяцев текущего года реальные доходы граждан выросли на 0,2% в сравнении с январем - сентябрем 2018 года.
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