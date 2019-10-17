Реальные доходы россиян выросли на 3%

Реальные располагаемые доходы россиян выросли за III квартал 2019 г., сообщает ТАСС.

Согласно данным Росстата, доходы выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За девять месяцев текущего года реальные доходы граждан выросли на 0,2% в сравнении с январем - сентябрем 2018 года.

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