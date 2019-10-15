На портале Бизнес-навигатора МСП появилась обратная связь для жалоб в прокуратуру

На портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) запущен функционал обратной связи («зеркальный реестр») о результатах проверок, сообщает Корпорация МСП. Там же можно сообщить о нарушениях при проверках.

«Механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, в целях их сопоставления с информацией, содержащейся в ЕРП, разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов», — говорится в сообщении.

На жалобу будут реагировать Генпрокуратура и контрольно-надзорные органы, которые в установленные сроки должны предоставить ответ по существу.

Кроме того, функционал позволит получить сводно-аналитическую информацию о нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок с целью использования такой информации при подготовке предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе на основе риск-ориентированного подхода.

«Зеркальный реестр» будет доступен после регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП с использованием ЕСИА. Сейчас на портале зарегистрировано более 2,2 млн пользователей, в том числе 1,3 млн представителей малого и среднего бизнеса.