Россия поддержит решение Украины возобновить авиасообщение

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит инициативу Украины возобновить авиасообщение между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что решение Киева прекратить авиасообщение Москва сочла странным.

По словам спикера, это решение нанесло вред в первую очередь украинцам.

«Киев выстрелил себе в ногу», — сказала она.

Матвиенко добавила, в России приветствуют любые шаги, направленные на нормализацию отношений. Так, если Украина примет решение возобновить авиасообщение, ответ будет положительным, заключила парламентарий.

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