В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

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В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона. Об этом сообщает ТАСС.

Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве.

В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.

В соответствии с законопроектом, который внесен в заксобрание региона, оклад главы области предлагается увеличить на 20% до 27 тыс. 167 рублей с 1 октября.

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