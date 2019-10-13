В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона. Об этом сообщает ТАСС.
Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве.
В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.
В соответствии с законопроектом, который внесен в заксобрание региона, оклад главы области предлагается увеличить на 20% до 27 тыс. 167 рублей с 1 октября.
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