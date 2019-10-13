Орешкин заявил о желании минимизировать зависимость от США

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономики Максим Орешкин заявил, что Россия хочет свести к минимуму зависимость от США. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, Москва задумывается об использовании рубля для глобальных транзакций. Орешкин добавил, что это касается продажи нефти и газа.

Министр считает, что главный вопрос заключается в том, как развить широкое применение рубля.

Также он добавил, что российские внутренние облигации популярны среди иностранных инвесторов. Так, им принадлежит 29%.

«Компании из ЕС, инвесторы покупают рублевые активы. Если вы посмотрите на популярность внутреннего рынка облигаций, он довольно большой», — отметил Орешкин.

Он заявил, что в будущем энергетические компании также смогут использовать рублевые активы.