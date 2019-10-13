Орешкин заявил о желании минимизировать зависимость от США

Министр экономики Максим Орешкин заявил, что Россия хочет свести к минимуму зависимость от США. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, Москва задумывается об использовании рубля для глобальных транзакций. Орешкин добавил, что это касается продажи нефти и газа.

Министр считает, что главный вопрос заключается в том, как развить широкое применение рубля.

Также он добавил, что российские внутренние облигации популярны среди иностранных инвесторов. Так, им принадлежит 29%.

«Компании из ЕС, инвесторы покупают рублевые активы. Если вы посмотрите на популярность внутреннего рынка облигаций, он довольно большой», — отметил Орешкин.

Он заявил, что в будущем энергетические компании также смогут использовать рублевые активы.